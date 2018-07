Halle. Zwischen Januar und April kamen auf den Straßen Sachsen-Anhalts 41 Menschen ums Leben, neun mehr als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte. 615 Mensch wurden demnach schwer verletzt, 90 weniger als im Vorjahreszeitraum. dpa/nd

