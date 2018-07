Paderborn. Ein Paderborner Altenpfleger bekommt in Kürze Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die CDU-Chefin löst damit eine Zusage ein, die sie dem Pfleger Ferdi Cebi im Bundestagswahlkampf vergangenes Jahr in einer ZDF-Sendung gegeben hatte. Die Kanzlerin wolle das evangelische Altenheim St. Johannisstift am 16. Juli besuchen und sich mit Cebi treffen, teilte die Einrichtung am Donnerstag mit. Cebi hatte sich in der Wahlsendung »Klartext, Frau Merkel«, in der Bürger ihre Fragen an die Kanzlerin richten konnten, beklagt: »Für mich ist das ein bisschen traurig, dass Gesetze festgelegt werden, obwohl die Politik noch nie wirklich in den Beruf reingeblickt hat.« Damit Merkel seinen Alltag einmal richtig erleben könne, solle sie ihn doch einmal begleiten. Merkel stimmte diesem Vorschlag zu. dpa/nd