Berlin. Deutschland und Großbritannien haben aus einem EU-Rahmenprogramm für Forschung und Innovation in den Jahren 2014 und 2016 das meiste Geld bekommen. Hochschulen und Forschungsinstitute in der Bundesrepublik sammelten in diesem Zeitraum insgesamt 3,9 Milliarden Euro, dicht gefolgt von britischen Forschungseinrichtungen mit 3,6 Milliarden Euro, wie aus dem Förderatlas 2018 der Deutschen Forschungsgemeinschaft hervorgeht. dpa/nd