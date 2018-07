Der Moskauer Zoo hat aus Freude über den Erfolg der russischen Elf einen jungen Steppenadler nach Torwart Igor Akinfejew benannt. Das Tier war vor gut einem Monat geschlüpft und habe »blitzschnelle Reaktionen sowie einen scharfen Blick«, sagte Zoodirektorin Swetlana Akulowa am Donnerstag. Genau jene Eigenschaften, die Akinfejew im Elfmeterschießen des Achtelfinals gegen Spanien ausgezeichnet hätten, als er zwei Schüsse parierte. Der Sieg habe Millionen Menschen begeistert, und der Tierpark wolle daran teilhaben, hieß es weiter.

Schweden steht im Viertelfinale, die Schweiz fliegt mal wieder früh in der K.o.-Runde raus

Staats- und Fußballverbandsführung wollten, dass die Ukrainer das Turnier in Russland ignorieren, doch die Einschaltquoten sind hoch

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!