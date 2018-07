Was soll das sein

Caracas. Als Reaktion auf US-Medienberichte, wonach US-Präsident Donald Trump einen Einmarsch nach Venezuela in Betracht gezogen haben soll, hat der venezolanische Staatschef Nicolás Maduro die Armee des Landes zur Wachsamkeit aufgefordert. Diese dürfe »nicht eine Sekunde lang« nachlassen, forderte er am Mittwoch bei einer Militärveranstaltung. Es gelte, »das Leben in Frieden« zu verteidigen.

Maduro berief sich auf Presseberichte, wonach Trump im August 2017 seine außenpolitischen Berater zu der Möglichkeit eines Einmarschs in Venezuela befragt haben soll. Dem Sender CNN zufolge lehnten diese ebenso wie Staats- und Regierungschefs anderer südamerikanischer Länder Trumps Vorstoß ab. Maduro sagte, er sehe sich in seinem Verdacht bestätigt, dass die USA einen Militärangriff planten, um an die großen Ölreserven des Landes zu kommen. AFP/nd Kommentar Seite 4