Berlin. Eine seltsame Pressemitteilung wurde am Mittwoch versandt. Kernaussage: So sehr sie sich auch um eine gesunde Ernährung bemühen - vier von zehn Bundesbürgern scheitern dabei häufig. Laut Umfrage des Apothekenmagazins »Senioren Ratgeber« gaben 43,2 Prozent der Befragten an, dass sie sich immer wieder vornehmen, gesund zu essen, dies meist aber doch nicht schaffen. Überhaupt seien 82,1 Prozent der Deutschen durch die vielen widersprüchlichen Experten-Aussagen zu gesunder Ernährung eher verwirrt. Zu lesen in einer Zeitschrift, die selbst zahllose Tipps dieser Art veröffentlicht! nd