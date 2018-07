Ludwigshafen. Großeinsatz von Polizei und Rettungsdiensten im Raum Ludwigshafen: Nach Berichten über zwei im Rhein flussabwärts treibende Personen stieg ein Rettungshubschrauber auf, Wasserschutzpolizei und ein Feuerlöschboot fuhren den Rhein hinunter, wie ein Sprecher der Wasserschutzpolizei Ludwigshafen über den Einsatz berichtete. Die beiden Schwimmer stiegen dann aber in Höhe der Rheingalerie unversehrt aus dem Wasser: Sie wollten lediglich im Rhein schwimmen, versicherten sie. Dass es an der fraglichen Stelle verboten ist, hätten sie nicht gewusst. dpa/nd

