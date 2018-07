Was soll das sein

Innerhalb eines Tages sind die ersten Fördergelder für Lastenräder schon weg. »Es wurden über 1000 Anträge eingereicht - mehr als bewilligt werden können«, teilte die Senatsverkehrsverwaltung am Donnerstag mit. Das Land stellt in diesem Jahr 200 000 Euro zur Verfügung. Davon 90 000 Euro für Privatleute - die Summe ist schon aufgebraucht. Geprüft wird noch, wie viele der Anträge von Nutzergemeinschaften und Gewerbetreibenden kommen, für die jeweils Fördersummen von 40 000 Euro und 70 000 Euro eingeplant sind. Der rot-rot-grüne Senat will mit der Prämie den Umstieg vom Auto aufs Fahrrad fördern. Wer zuerst kam, erhielt den Zuschlag. Über die Anträge vom Mittwoch entscheidet nun das Los. Antragsteller können ein Drittel des Kaufpreises erstattet bekommen, maximal aber 500 Euro für ein Lastenrad ohne Motor und 1000 Euro für ein Elektro-Modell. dpa/nd