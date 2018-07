Belege für mehr als 3000 Jahre alte Zahnbehandlungen bei Pferden hat ein Forscher-Team um William Taylor vom Jenaer Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte entdeckt. An Skelettresten von Pferden der mongolischen Hirschstein-Khirigsuur-Hirtenkultur (ca. 1300 bis 700 v. Chr.) stellten die Forscher fest, dass Zähne chirurgisch entfernt wurden. Das berichtet das Team in den »Proceedings« der US-nationalen Akademie der Wissenschaften (PNAS, DOI: 10.1073/ pnas.1721189115). Bei den Funden handelt es sich demnach um die weltweit ältesten bekannten Belege für die zahnärztliche Behandlung von Pferden. dpa/nd

