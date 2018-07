Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Die Figuren bei Tabletop müssen laut Regel koloriert sein. Es selbst zu tun, kostet viel Zeit, doch es gehört irgendwie zum Ehrenkodex der Szene.

Ja klar, wohl jeder möchte sofort loslegen und spielen, aber vorher kommt eben das Bemalen. Und da musst du dich eben hinsetzen und das konsequent durchziehen.

Wie lange dauert das?

Also, ich nehme mir immer zwei Figuren gleichzeitig vor und benötige dafür dann bestimmt zwölf Stunden. Aber bei uns im Laden kaufen Leute auch am Freitagabend ein komplettes blankes Set, und am Sonnabend kann schon gespielt werden.

Schon beeindruckend, solche Nachtschichten aus Liebe zum Spiel.

Aber es ist ein Supergefühl, etwas Neues selbst fertiggestellt zu haben, um zu spielen. Da freust du dich wie Bolle! Das ist eine echte Belohnung, die ich mir damit schenke, und sie motiviert total.

Die Standardgröße der Figuren ist nur 28 Millimeter. Dennoch malen Perfektionisten sogar noch Lichtreflexe in die Pupillen.

Richtig, das versuche ich auch. Wichtig sind dafür ein extra feiner Pinsel und eine Lupe.

Wenn es aber bei eher ungeduldigen Typen dennoch fixer gehen soll?

Da gibt es eine gute Nachricht, aber nicht nur für die. Gerade weil Tabletop dermaßen zeitaufwendig ist, gibt es zunehmend Editionen, die Brettspiel mit Tabletop und Living Card Games fusionieren.

Living Card Games sind Spiele, wie funktionieren sie?

Nehmen wir mal »Warhammer Underworlds: Shadespire«. Pro Teilnehmer sind da nur noch drei bis sieben Figuren vorgesehen, die eine Kampfgruppe darstellen. Die muss gegen böse Mächte vorgehen, die eine Stadt verflucht haben, und das ist das Tabletop-Element. Die Figuren bewegst du über einen Plan, den Hexfelder markieren, wie in einem Brettspiel. Missionen und besondere Fähigkeiten werden durch Karten aus einem Deck definiert, das du vor der Partie zusammenstellst. Dies wiederum orientiert sich an Living Card Games, beispielsweise nach dem Vorbild »Magic: The Gathering«.

Interessant. Bemerkenswert ist das Revival des Brettspiels ausgerechnet in diesem Zusammenhang.

Die Leute sind zunehmend geradezu gierig darauf, mal nicht am Computer zu zocken, sondern Sachen zu spielen, bei denen sie den anderen Teilnehmern gegenübersitzen.

Eine Gegenbewegung zum Boom der E-Games?

Was heißt da Gegenbewegung. Das Brettspiel ist einfach wieder super wichtig geworden. Nicht zuletzt Mütter und Väter machen dabei mit und sind glücklich, dass ihre Kinder mal nicht mit Smartphone oder Computer hantieren. Und die Kinder haben wieder echten Sozialkontakt, sie sind nicht nur bei, sondern unter sich.

Dazu dann noch die Malerei an den Figuren.

Genau! Die Kids und Jugendlichen haben da was zum Anfassen und kreativen Machen: Design ausdenken, Farben wählen und kombinieren, den Pinsel beherrschen. Und da später das Spiel mit eben diesen Figuren winkt, fördert das die Hartnäckigkeit, an einer Sache dran zu bleiben.

Bei den Spielinhalten, egal ob bei Tabletop klassisch oder mit Living-Card-Games-Anleihen, dominieren Fantasy und dystopische Szenarien. Warum ist Historisches deutlich weniger präsent?

Nun, Themen aus der jüngeren Geschichte sind in Deutschland verständlicherweise stark belastet. Engländer und US-Amerikaner widmen sich beispielsweise ohne Probleme dem Tabletop »Bolt Action«, in dem sich alles um den Zweiten Weltkrieg dreht.

Aber es muss doch nicht unbedingt das 20. Jahrhundert sein.

In der SAGA-Reihe agieren auch Angelsachsen, Wikinger und Byzantiner. Allerdings wird die heimische Szene geprägt vom Marktführer Games Workshop. Und der richtet seine Figurenreihen strikt an einer fernen düsteren Zukunft beziehungsweise an fantastischen Welten aus.

Die Läden von FantasyWelt, zu denen auch die von Ihnen geleitete Filiale in Hamburg gehört, waren als Startup-Unternehmen erst nur im Web präsent. Wieso kommen jetzt so viele in Ihren Laden?

Weil sie gucken und spielen oder sich unterhalten wollen, um Eindrücke und Ideen auszutauschen. Und viele dieser Leute kommen dafür quer durch die Stadt oder sogar von außerhalb, um, wie sie sagen, unseren Projektladen zu unterstützen. Auch Donnerstag, da haben wir bis 22 Uhr auf, ist übrigens immer bis zum Schluss alles dicke voll.

Noch einmal zurück zum Figurenmalen. Steckt da auch ein bisschen Suchtpotenzial drin?

Aber ja! Wobei es allerdings eine alte Tabletop-Weisheit gibt: Stets mindestens eine unbemalte Figur im Schrank vorhalten! Denn hast du das letzte Teil bemalt, naht unweigerlich deine letzte Stunde.

Tabletop kaufen und ausprobieren: FantasyWelt, Eimsbütteler Straße 13, 22769 Hamburg; www.fantasywelt.de Tabletop spielen im Hamburger Klub »Wolfpack«: www.tabletopturniere.de/club/wolfpack