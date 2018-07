Halle. Die Autobahn 143 - Westumfahrung Halle - kann weiter gebaut werden. Davon geht das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt mit Verweis auf eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig aus. Der Eilantrag eines Unternehmens im Saalekreis gegen die Baugenehmigung sei von den Richtern abgelehnt worden, so die Behörde. Der Beschluss eröffne die Möglichkeit, sofort mit vorbereitenden Maßnahmen für die A143 zu beginnen. Dem klagenden Unternehmen gehören laut Behörde einige Grundstücke, die für den Bau des noch fehlenden Abschnitts der Autobahn benötigt werden. Im Eilverfahren wollte die Firma die Genehmigung für das Projekt bis zum Hauptverfahren außer Kraft setzen. dpa/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!