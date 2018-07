Augsburg. Dreieinhalb Jahre nach der Einführung der gesetzlichen Pflicht zur Trennung von Bio- und Restmüll wird die Biotonne auch in Bayern nahezu flächendeckend angeboten. Das teilte ein Sprecher des Bayerischen Landesamtes für Umwelt in Augsburg mit. Bereits 2016 stellte das Landesamt demnach im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung der Abfallmenge aus der Biotonne um drei Prozent fest. Das entspreche laut Statistik durchschnittlich 72 Kilogramm pro Einwohner mit direktem Zugang zu einer Biotonne, hieß es. Seit Januar 2015 besteht die gesetzliche Pflicht zur Getrenntsammlung von Bio- und Restmüll aus Haushalten. dpa/nd

