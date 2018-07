Was soll das sein

Magdeburg. Sachsen-Anhalt hat jeden zehnten Euro des Bundes für die Wohnraumförderung für andere Zwecke umgeleitet. Damit liegt das Land über dem Bundesschnitt von 7,5 Prozent, wie aus einer Antwort der Bundesregierung an die LINKEN-Fraktion hervorgeht. Demnach standen in Sachsen-Anhalt 2017 fast 82 Millionen Euro vom Bund für die Förderung von sozialem Wohnraum, Sanierungen, Modernisierungen und Neubau zur Verfügung. 90 Prozent wurden auch dafür verwendet. Knapp acht Millionen Euro wurden anders investiert. Wofür genau, geht aus der Übersicht nicht hervor. Die Praxis ist nicht so gedacht, aber nicht verboten. Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Thüringen gaben jeden dritten Euro anderweitig aus. dpa/nd