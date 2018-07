Erfurt. Im vergangenen Jahr haben rund 3250 Thüringer finanzielle Unterstützung bei der Ausbildung zum Meister oder Erzieher erhalten. Die Zahl der Menschen, die das sogenannte »Aufstiegs-BAfög« nutzten, sei damit im Vergleich zum Jahr davor um 4,5 Prozent gesunken, teilte das Statistische Landesamt in Erfurt mit. Die Fortbildung zum staatlich anerkannten Erzieher absolvierten mit der Unterstützung fast 800 Thüringer. Insgesamt summierten sich die BAfög-Leistungen auf 15 Millionen Euro. Davon waren 6,6 Millionen Euro Zuschüsse und 8,4 Millionen Darlehen. dpa/nd

