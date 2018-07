In Leipzigs größtem Neubaugebiet wird erstmals seit der Wende wieder in den Himmel gebaut

Leipzig. Der Leipziger Zoo hat einen neuen Koala. Zwei Jahre nach Oobi-Ooobi zog am Freitag Tinaroo ins Koala-Haus ein. Das zweijährige Tier kam aus dem Zoopark Beauval in Frankreich, wie der Zoo mitteilte. Weil Tinaroo aber genauso wie Oobi-Ooobi ein Männchen ist, werden die beiden getrennt voneinander gehalten. Koalas sind Einzelgänger. dpa/nd

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!