Lieberose. Ein 83 Jahre alter Autofahrer soll für den Sturz einer Radlergruppe verantwortlich sein. Mithilfe eines Zeugenhinweises zu dem Auto, das nach dem Sturz weiterfuhr, sei der Mann aus dem Landkreis Dahme-Spreewald ermittelt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Rentner solle nun gehört werden. Gegen ihn werde wegen des Verdachts der Unfallflucht ermittelt. Am Mittwoch hatte ein Auto auf der Bundesstraße 168 bei Lieberose (Dahme-Spreewald) beim Überholen mit einem Außenspiegel einen 38 Jahre alten Radfahrer umgerissen und ihn schwer verletzt. Fünf weitere Radfahrer der Gruppe stürzten wegen dieses Vorfalls. Sie wurden leicht verletzt. dpa/nd

