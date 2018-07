In Deutschland sind wir schon mindestens einen Schritt weiter - in welche Richtung dieser führt, in eine lichte Zukunft oder geradewegs auf den Abgrund zu, ist noch nicht ausgemacht. Hier ist seit 13 Jahren ein Hosenanzug Kanzlerin. Jetzt hat sie möglicherweise in Horst Seehofer ihren Hagen von Tronje gefunden, der sie hinterrücks meuchelt. Für die politische Linke stellt das eine intellektuelle Herausforderung dar, der sie nicht immer gewachsen ist. Man war schon immer für ein Ende der Kanzlerinnenschaft Merkels, ein Einstimmen in den Chor »Merkel muss weg!« heißt aber, das Lied der Rechten zu singen. Das führte die Linke schon immer in die Katastrophe. Nach dem Untergang der liberalen Demokratie, der für die extreme Rechte die erste Etappe auf dem Weg zur Macht ist, werden die eigentlichen Gegner, die Kommunisten, Sozialisten, Sozialdemokraten etc.pp., ins Visier genommen.

Foto: In den Nibelungen schien dem Männerbund um Hagen, Dietrich von Bern und den schwachen König Gunther der Mord an Siegfried der einzige politische Ausweg zu sein, um die Wut der Furie Brunhilde zu bändigen. Wir wissen, wie die Sage schließt: Hier hat die Mär ein Ende - das ist der Linken Not. jam Foto: imago/photothek