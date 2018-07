Der Rechtsruck in der italienischen Politik und im politischen Klima trifft Feministinnen unvorbereitet

Zentralrat stellt Pläne in »Tradition faschistischer Regimes«

Rom. Das Parlament der norditalienischen Lombardei hat den Start einer Zählung der in der Region lebenden Roma und Sinti gestattet, berichteten italienische Medien. Der Regionalausschuss wurde laut den Berichten damit beauftragt, die Wohnsiedlungen zu kontrollieren, Gemeinden ohne Erlaubnis sollten geschlossen werden. Die Region Lombardei steht unter der Führung der rechten Lega. Der italienische Innenminister Matteo Salvini hatte sich zuvor bereits für eine Zählung von Angehörigen der Roma-Minderheit ausgesprochen, wofür er heftig kritisiert worden ist. Der Chef des Koalitionspartners Fünf Sterne, Luigi Di Maio erklärte den Zensus eines Bevölkerungsteils auf Basis der ethnischen Zugehörigkeit als verfassungswidrig. san

