Jerusalem. Israels Polizei hat europäische Diplomaten am Besuch eines vom Abriss bedrohten Beduinendorfs im Westjordanland gehindert. Sicherheitskräfte wiesen die Diplomaten aus sieben Ländern an der Zufahrt zum Dorf Chan al-Ahmar ab und teilten mit, die Gegend sei zur militärischen Sperrzone erklärt worden. Das Beduinendorf erhält Hilfsgelder aus Europa. Israels Behörden wollen es abreißen lassen, weil es ohne Genehmigung errichtet worden sei. Die Diplomaten wollten eine Schule besuchen, die mit EU-Mitteln finanziert wird. AFP/nd

