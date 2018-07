Damaskus. Die syrischen Rebellen haben sich nach eigenen Angaben mit russischen Militärs auf ein Ende der heftigen Kämpfe um die Provinzhauptstadt Daraa verständigt. »Die Einigung beinhaltet eine Einstellung der Kampfhandlungen beider Seiten«, sagte Ibrahim Dschabaui, Sprecher des Zentralkommandos der Rebellen um Daraa, am Freitag. Wann die Einigung in Kraft treten soll, sagte er nicht. Die Rebellen in der heftig umkämpften Region an der Grenze zu Jordanien und den Golanhöhen einigten sich nach Angaben des Sprechers darauf, schrittweise die Waffen abzugeben. Die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana berichtete, dass syrische Truppen die Kontrolle über einen Grenzübergang nach Jordanien übernommen hätten. dpa/nd