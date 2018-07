Was soll das sein

Pjöngjang. US-Außenminister Mike Pompeo ist zu Gesprächen über die von Nordkorea zugesagte Denuklearisierung in Pjöngjang eingetroffen. Ziel des Besuchs ist es, von Nordkorea mehr Details dazu zu erhalten. Pompeo wurde am Freitag am Flughafen der nordkoreanischen Hauptstadt von Kim Yong Chol, einem engen Mitarbeiter von Staatschef Kim Jong Un, sowie Außenminister Ri Yong Ho empfangen. Kim Jong Un hatte im Juni bei einem historischen Gipfel mit US-Präsident Donald Trump die vollständige Denuklearisierung seines Landes zugesagt. Genauere Definitionen, ein Zeitplan oder Kontrollmaßnahmen wurden jedoch nicht genannt, weshalb die Vereinbarung als zu vage kritisiert wird. Pompeos Aufgabe ist es, diese Details auszuhandeln. AFP/nd