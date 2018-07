Was soll das sein

Wien. Die verbliebenen Länder im Atomabkommen mit Iran haben erste Weichen gestellt, um auch nach dem Ausstieg der USA am Pakt festhalten zu können. Bei einem Treffen in Wien verständigten sich die Außenminister aus Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Russland, China und Iran am Freitag auf wirtschaftliche Maßnahmen, um Teheran weiter vom Pakt zu überzeugen. Dazu gehören ein funktionierender Zahlungsverkehr sowie der Export von Öl und Gas, wie aus einer Abschlusserklärung hervorgeht.

Die iranische Seite bezeichnete das Treffen als einen »Schritt vorwärts«. Nun müsse aber auch eine schnelle Umsetzung bis zum 6. August folgen - dann treten die ersten US-Sanktionen gegen Iran in Kraft. Iran hatte zuletzt betont, dass man nur dann am Abkommen festhalten will, wenn das Land wirtschaftlich davon profitiert. dpa/nd