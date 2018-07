In der Generaldebatte des Bundestags streiten Koalition und Opposition über die Asylpläne der Unionsparteien

Stefan Otto über den Asylstreit in der Union

Berlin. CSU-Chef Horst Seehofer hält den Streit mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) über die Asylpolitik für erledigt. »Wir schauen nach vorne«, sagte der Bundesinnenminister der »Bild am Sonntag«. »Ich sage immer: Die Windschutzscheibe ist größer als der Rückspiegel. Daran haben wir uns beide immer gehalten.« Wenn die Vereinbarungen der großen Koalition und die Vorschläge aus seinem »Masterplan« umgesetzt würden, »werden dauerhaft weniger Asylbewerber nach Deutschland kommen«, sagte Seehofer voraus. Im aktuellen Sonntagstrend von Emnid steigt die AfD dennoch um drei Punkte auf den Rekordwert von 17 Prozent. Sie ist damit erstmals so stark wie die SPD, die um zwei Zähler nachgibt. Auch die CDU/CSU verliert zwei Punkte, nur noch 30 Prozent würden aktuell die Union wählen. dpa/nd

