Studie zeigt, dass Ostdeutsche überwiegend negative Erinnerungen an die Treuhandanstalt haben

Erste umfassende Studie über Treuhandanstalt wurde in Sachsen vorgestellt

Berlin. Der SPD-Ostbeauftragte Martin Dulig fordert angesichts der starken Arbeitsplatzverluste durch die Privatisierungen nach dem Ende der DDR, die Arbeit der Treuhand unter die Lupe nehmen zu lassen. »Ich bin sicher, wenn wir im Osten in die Zukunft wollen, müssen wir erst einmal hinter uns die Geschichte aufräumen«, erklärte Dulig am Sonntag. »Eine Wahrheitskommission zur Aufarbeitung der Arbeit der Treuhand muss dazu ein zentrales Element sein.« Die Aufdeckung der »Wahrheit« könne dazu beitragen, »unsere gespaltene Gesellschaft« zu versöhnen, sagte Dulig. dpa/nd

