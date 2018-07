Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Kampala. Die Friedensverhandlungen von südsudanesischer Regierung und Rebellen machen Fortschritte: Bei einem Treffen mit Präsident Salva Kiir in Uganda habe sein ehemaliger Stellvertreter Riek Machar zugestimmt, wieder auf den Posten des Vizepräsidenten zurückzukehren, berichteten ugandische Medien am Samstag. Es sollen vier Vizepräsidentenposten geschaffen werden, einer davon sei für eine Frau bestimmt, hieß es weiter. Das Treffen fand im Haus des ugandischen Präsidenten Yoweri Museveni in Entebbe statt. Es wurde von Museveni und dem sudanesischen Präsidenten Omar Hassan al-Baschir vermittelt, wie eine Sprecherin des ugandischen Präsidenten gegenüber dpa sagte. dpa/nd