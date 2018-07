Blankenfelde. Nach den Pistolenschüssen am S-Bahnhof in Blankenfelde (Teltow-Fläming) ist ein Tatverdächtiger gefasst worden. Die Ermittler nahmen den 32-Jährigen am Samstagabend in einer Wohnung in Berlin fest, wie die Polizei mitteilte. Der Mann wird verdächtigt, am Nachmittag mit einer Schreckschusswaffe auf dem Bahnhof herumgeknallt und Passanten bedroht zu haben. Danach flüchtete der vermutlich angetrunkene Mann entlang der Bahnschienen. Ein 13-jähriges Mädchen erlitt einen Schock und kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Das Motiv des Täters lag zunächst im Dunkeln. Die Vernehmungen sollten am Sonntag beginnen. Der S-Bahn-Verkehr zwischen Blankenfelde und Mahlow war zeitweise unterbrochen. dpa/nd