Potsdam. In Brandenburg sind nach den bislang bekannten 149 illegalen Müllkippen weitere sechs entdeckt worden. Dabei handele es sich um Abfalllager von vier Firmen und zwei Tontagebauen, berichtete das Umweltministerium in einer Antwort auf eine parlamentarische Antwort der Grünen-Fraktion im Landtag. Dabei gehe es unter anderem um die illegale Lagerung von Beton, Bau- und Abbruchabfällen. »Die neuen Informationen zeigen, dass das Problem des Landes mit illegalen Müllkippen größer ist als vom Umweltministerium bislang eingeräumt«, sagte der Grünen-Landtagsabgeordnete Benjamin Raschke. Er forderte die Landesregierung auf, ausreichend Mittel für die Untersuchung und Räumung illegaler Kippen bereitzustellen: »Bei allen illegalen Kippen - ob alt oder neu - muss sichergestellt werden, dass keine Gefahr für die Umwelt droht.« dpa/nd

