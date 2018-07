Leipzig. Umweltschützer haben in Leipzig für den Schutz des Weddellmeers in der Antarktis geworben. Sie stellten im Zoo der Stadt einen Wegweiser mit der Aufschrift »Weddellmeer Antarktis: 14 355 Kilometer« auf. Die Aktion solle auf eine anstehende Entscheidung der Antarktiskommission CCAMLR (Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources) aufmerksam machen, wie Organisator Greenpeace am Sonntag in Leipzig mitteilte. Im Herbst entscheide CCAMLR über die Schaffung des weltgrößten Meeresschutzgebietes. Bundesweit seien mehr als 70 solcher Wegweiser aufgestellt worden, hieß es. Greenpeace fordert von der Bundesregierung, dass sie sich dafür einsetzt, im Weddellmeer ein Schutzgebiet von rund 1,8 Millionen Quadratkilometern einzurichten. Das entspräche etwa der fünffachen Fläche Deutschlands. dpa/nd