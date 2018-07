Düsseldorf. In Nordrhein-Westfalen steht nur eine relativ geringe Zahl von Windrädern in Wäldern. Ende 2017 seien 67 Windenergieanlagen in Waldgebieten in Betrieb gewesen, hat das Wirtschaftsministerium auf eine Kleine Anfrage der Grünen geantwortet. Zwölf Anlagen hätten sich Ende März im Bau befunden, für 79 seien zu dem Zeitpunkt Genehmigungen erteilt oder beantragt gewesen, heißt es. (Foto: Windpark Schöneseiffen) Ende 2017 lieferten 3630 Anlagen in NRW Strom aus Windkraft. Der Bau von Windrädern in Waldgebieten ist umstritten. Die schwarz-gelbe Landesregierung will deshalb ihren Bau erschweren. Das kritisieren die Grünen. Die Landesregierung bekämpfe ein Scheinproblem, da weniger als zwei Prozent aller Windanlagen in Wäldern errichtet seien, sagte die Energieexpertin der Grünen im Landtag, Wibke Brems.

Foto: Die meisten Windräder im Wald drehen sich im Kreis Siegen-Wittgenstein mit 22 Anlagen. Eine zweistellige Zahl mit zehn Windrädern weist der Kreis Euskirchen aus. Viele Anlagen sind im Hochsauerlandkreis beantragt, wo 54 Windräder errichtet werden sollen. dpa/nd Foto: dpa/Oliver Berg