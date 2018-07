Bogotá. Tausende Kolumbianer sind landesweit gegen die Ermordung Hunderter Menschenrechtler in den vergangenen Jahren auf die Straße gegangen. Auf dem Bolívar-Platz in der Hauptstadt Bogotá zündeten Demonstranten am Freitag Kerzen an und forderten die Regierung mit Parolen und Plakaten zum Handeln auf.

Seit dem Friedensvertrag zwischen der Regierung und der FARC-Guerilla im Jahr 2016 wurden nach Angaben des Ombudsmanns Carlos Alfonso Negret 311 Menschen umgebracht, die sich in sozialen Projekten oder für Menschenrechte engagierten. AFP/nd