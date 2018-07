Nürnberg. Die Bahn wertet den Einsatz von Bodycams bei Sicherheitsmitarbeitern im bayerischen Nürnberg nach fünf Monaten als Erfolg. Die Arbeit der Kollegen sei durch die kleinen Kameras, die am Oberkörper getragen werden, ungefährlicher geworden, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. Seit Februar habe es am Hauptbahnhof nur vier Angriffe auf Sicherheitsmitarbeiter gegeben, ein Kollege sei verletzt worden. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres seien 17 Mal Mitarbeiter attackiert worden. Die Kameras werden nur zu Zeiten mit »erhöhtem Konfliktpotenzial« eingesetzt - bei Fußballspielen, am Wochenende und am Abend. dpa/nd