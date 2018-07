Ich habe meinen Widerstand inzwischen aufgegeben. Ich bin zwar inzwischen so oft da, dass sie mich als eine Art Stammgast betrachten dürften, aber das bringt sie nicht auf den Gedanken, dass ich genug von ihren Geschenken habe. Ich besitze aktuell eine Sammlung von etwa 38 Feuerzeugen in rot, blau und grün. Kann sein, dass ich demnächst wieder den Spätkauf wechseln muss, vielleicht gehe ich wieder zum alten. Bewegung hält schließlich gesund.

Anfangs fand ich es auch einen netten Service, wenn mir zu dem Tabak ein Feuerzeug dazugelegt wurde. Das passierte etwa zweimal im Monat und die Dinger hielten auch, was sie als Geschenk versprachen, nämlich nichts. Es hielt sich die Waage, Feuerzeuge zu bekommen und zu benutzen, bis sie nach der vierzigsten Zündung nicht mehr funktionierten.

Ich habe den Spätkauf gewechselt. Nicht aus Unzufriedenheit, sondern weil ich in dem anderen Kiez nicht mehr so oft unterwegs bin. Eine Weile bin ich noch hingegangen, aus Verbundenheit und Gewohnheit. Aber dann dachte ich mir, dass ich doch den im Haus nebenan nutzen sollte, um Weg und Zeit zu sparen.

