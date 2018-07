In Melbourne trugen die Teilnehmer während der 15-minütigen Aktion lediglich dünne rote Umhänge. »Ich habe schnell gearbeitet, damit die Menschen nicht frieren«, sagte Tunick. »Ich glaube, ich habe ein schönes Kunstwerk bekommen.« dpa/nd

Tunick ist bekannt für seine Foto-Installationen mit nackten Menschen, die er beispielsweise schon vor der Bayerischen Staatsoper in München inszeniert hat.

Tatsache: Rund 400 Menschen haben im australischen Melbourne für den US-Fotografen Spencer Tunick nackt posiert. Sie versammelten sich dafür am Montagmorgen auf dem Dach eines Parkhauses.

