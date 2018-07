Die Konservierungsmaßnahmen liegen in den Händen der Spezialisten der Herzogin Anna Amalia Bibliothek. Sie haben darin große Erfahrung: Bei einem verheerenden Großfeuer in der Bibliothek waren 2004 mehr als 50 000 Bücher ein Opfer der Flammen geworden. dpa/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Zum Abschluss seiner Intendanz an der Oper Stuttgart hat Jossi Wieler »Erbeben.Träume« von Hosokawa uraufgeführt

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!