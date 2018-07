Osnabrück. Gegen das Auftreten von Wildtieren in Zirkussen haben im Tierschutz engagierte Frauen und Männer im niedersächsischen Osnabrück vor dem dort gastierenden Circus Krone demonstriert. Anlass war ein Vorfall, der sich bei der Premiere des Programms ereignet hatte: Eine Elefantenkuh war vermutlich mit Artgenossen in Konflikt geraten, stolperte über die Begrenzung der Manege und stürzte in den Zuschauerraum. Das schwere Tier streifte dabei einen Besucher, der mit leichten Schürfwunden davonkam und sich nach einer Erstversorgung die Show weiter ansah. Der Elefant wurde nicht verletzt. Die umstrittenen Auftritte von Wildtieren im Zirkus sind in 18 europäischen Staaten völlig oder teilweise verboten. haju