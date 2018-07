Berlin. Geflügel aus Deutschland soll nach einer längeren Handelssperre wegen des Auftretens der Vogelgrippe künftig wieder nach China exportiert werden dürfen. Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) sagte am Montag, dies habe sie mit ihrem chinesischen Amtskollegen Han Changfu vereinbart. »Das ist eine gute Nachricht für die deutsche Geflügelwirtschaft.« Die chinesische Seite sei nun zu dem Ergebnis gekommen, dass kein Grund zur Sorge mit Blick auf deutsches Geflügel mehr bestehe. dpa/nd

