Managua. In Nicaragua sind die Sicherheitskräfte erneut gewaltsam gegen Antiregierungsproteste vorgegangen. Dabei wurden am Sonntag nach Angaben von Menschenrechtlern sechs Menschen getötet. 30 seien verletzt und Dutzende festgenommen worden, so der Chef der Menschenrechtsorganisation ANPDH, Álvara Leiva. Paramilitärische Gruppen, Sicherheitskräfte der Regierung und schwer bewaffnete Polizisten hätten die Demonstranten angegriffen. In Jinotepe verwehrten die Sicherheitskräfte dem Roten Kreuz und anderen Rettungskräften den Zugang zu Verletzten, sagte er. Die Proteste hatten sich im April an einer geplanten Sozialreform entzündet. Mittlerweile fordern die Demonstranten den Rücktritt von Präsident Ortega, ein Ende der Gewalt und eine freie Presse. dpa/nd