Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Rangun. Nach monatelangen Voranhörungen hat ein Gericht in Myanmar die Eröffnung eines Prozesses gegen zwei inhaftierte Reuters-Journalisten verkündet. Wa Lone und Kyaw Soe Oo werden auf der Grundlage eines noch aus der Kolonialzeit stammenden Gesetzes zu Staatsgeheimnissen angeklagt, sagte Richter Ye Lwin am Montag. Die Ermittlungen hätten ausreichend belegt, dass sie Informationen von Staatsbediensteten gesammelt hätten. Die Verhandlung solle am 16. Juli beginnen. Bei einer Verurteilung drohen den Reportern bis zu 14 Jahre Haft. Der 32-jährige Wa Lone und der 28-jährige Kyaw Soe Oo waren im Dezember im Zusammenhang mit Recherchen zur Tötung von Angehörigen der muslimischen Rohingya-Minderheit durch das Militär verhaftet worden. AFP/nd