Salisbury. Die vor über einer Woche einer Nowitschok-Vergiftung ins Krankenhaus eingelieferte Britin ist tot. Das teilte Scotland Yard am Sonntagabend mit. Die Polizei ermittelt wegen Mordes. Die 44-Jährige aus Amesbury und ihr 45-jähriger Lebensgefährte waren mit Vergiftungserscheinungen ins Hospital eingeliefert worden. Der Mann ist weiter in kritischem Zustand. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Paar versehentlich mit dem tödlichen Nervengift in Berührung gekommen war. Sie könnten einen kontaminierten Gegenstand berührt haben, so ein Fläschchen oder eine Injektionsspritze mit Resten des Gifts, das beim Attentat auf die Skripals verwendet wurde. Medien berichteten, dass die 44-Jährige und ihr Partner Drogenkonsumenten gewesen seien. dpa/nd