In den Datensammlungen, auf deren Basis bei G20 in die Pressefreiheit eingegriffen wurde, kann sich jeder wiederfinden. Ein Kommentar

Dem Bundespresseamt hätte dabei leicht auffallen können, dass weiterhin Interesse an dem Fall besteht: Alleine vor dem Berliner Verwaltungsgericht laufen derzeit acht Klagen von Journalisten gegen den Akkreditierungsentzug.

Die Unterlagen, die noch vorhanden sind, dürften laut der Behörde wiederum nicht herausgegeben werden. Sie würden allesamt »die äußere und innere Veranstaltungssicherheit« berühren. »Die Bekanntgabe dieser Informationen würde die öffentliche Sicherheit gefährden«, so ein Sprecher gegenüber »BuzzFeed«.

Weiter teilte es mit: »Ein weiterer Teil der Notizen und sonstigen Aufzeichnungen ohne personenbezogene Daten ist inzwischen ebenfalls nicht mehr vorhanden, weil der Gipfel nunmehr fast zehn Monate zurückliegt und sie deshalb nicht mehr benötigt wurden.« Die Dokumente würden für eine »Veraktung« nicht in Frage kommen.

Nun, ein Jahr später, bahnt sich ein neuer Skandal an. Ein Großteil der den Akkreditierungsentzug betreffenden Unterlagen sei mittlerweile vernichtet worden, teilte das Bundespresseamt jüngst dem Medienportal »BuzzFeed« mit. »Weil die Aufzeichnungen personenbezogene Daten enthielten und nicht mehr benötigt wurden, war eine Löschung aus Datenschutzgründen angezeigt«, erklärte das Bundespresseamt.

Bereits damals übten Datenschützer und Journalistenverbände scharfe Kritik an dem Akkreditierungsentzug und den zugrundeliegenden Datenbankeinträgen der Sicherheitsbehörden. Wie sich später herausstellte, waren die Informationen, die zur Erstellung der Liste geführt hatten, zum Teil schlicht falsch, veraltet oder bestanden nur aus polizeilichen Vorwürfen.

