Foto: Hamburg. Eine Barkasse passiert eine Baustelle an einer Kaimauer in der Hamburger Speicherstadt. In den vergangenen Jahren wurden immer wieder größere Schäden an bröckelnden Kaimauern gemeldet. 2019 nun will die Stadt ein umfassendes Sanierungsprogramm starten. In der inneren Speicherstadt soll die Sanierung bis Ende 2024 abgeschlossen werden, am Zollkanal dann 2028. An drei Stellen allerdings - unter anderem am Zollkanal - müssen einige Hundert Meter jedoch bereits sofort repariert werden. Für die Arbeiten sind derzeit insgesamt 200 Millionen Euro eingeplant. Die Speicherstadt war 2015 zum Weltkulturerbe erklärt worden. dpa/nd Foto: dpa/Daniel Reinhardt