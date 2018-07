Schwerin. Die Sozialzuschüsse des Landes Mecklenburg-Vorpommern für Urlaubsreisen einkommensschwacher Familien sind für 2018 komplett ausgeschöpft. Nachdem es schon im vergangenen mit rund 147 000 Euro einen Bewilligungsrekord gab, war das diesjährige Budget von 150 000 Euro Ende Juni völlig ausgeschöpft, wie Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) am Montag in Schwerin mitteilte. »Die Sommerferiensaison ist abgedeckt«, sagte sie. Von den Familienerholungsmaßnahmen des Landes profitierten in diesem Jahr 720 Menschen: 280 Erwachsene und 440 Kinder. dpa/nd