Brasiliens Nationaltrainer Tite steht trotz WM-Aus im Viertelfinale gegen Belgien (1:2) offenbar vor einer Vertragsverlängerung. Der 57-Jährige, dessen Vertrag ausläuft, hatte seine Zukunft nach dem Spiel offengelassen. Der Verband machte ihm nun ein Vertragsangebot über vier Jahre. Tite ist bei Spielern wie Fans überaus beliebt. »Bei der WM wird man immer infrage gestellt, wenn man sie nicht gewinnt«, sagte Stürmer Gabriel Jesus. »Aber meiner Meinung nach, wie auch nach der Meinung der Fans, muss Tite bleiben.« nd

China drängt immer mehr in den globalen Fußballmarkt. Die FIFA freut es, gewinnt sie doch Milliarden neue Kunden

