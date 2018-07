Eine 32-Jährige ist am U-Bahnhof Tierpark attackiert und rassistisch beleidigt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, trat ein Unbekannter der Frau gegen den Fußknöchel, als diese am Sonntagabend in einen Zug der U-Bahnlinie 5 steigen wollte. Die deutsch-libanesische 32-Jährige erlitt eine leichte Verletzung am Sprunggelenk. Der für politisch motivierte Taten zuständige Staatsschutz beim Landeskriminalamt ermittelt.

Dies gilt auch für eine rassistische Beleidigung in Berlin-Wedding, zu der es nach Polizeiangaben im Zuge eines Nachbarschaftsstreits kam. Dabei hat ein 28-Jähriger in der Utrechter Straße seinen Nachbarn beobachtet, wie dieser Eier auf sein Firmenauto warf. Als der Serbe den 47-Jährigen am Sonntagabend zur Rede stellte, beschimpfte ihn der deutsche Nachbar laut Polizei rassistisch. Der 28-Jährige ließ seinen Wagen reinigen. Eine halbe Stunde später war er jedoch wieder beschmutzt. Den Polizisten berichtete der Mann, dass sein Auto in der Vergangenheit mehrfach besudelt worden sei. dpa/nd