Wer die Sieger der dritten Touretappe sehen wollte, musste am Montag ungewöhnlich früh ins Zielareal von Cholet - oder an den Bildschirm - kommen. Da die Mannschaften einiger Favoriten in den Tagen zuvor Sturzpech gehabt und Zeit verloren hatten, mussten sie nun als Erste auf die 35 Kilometer des Teamzeitfahrens. Am schnellsten war das US-Team BMC, dessen belgischer Fahrer Greg van Avermaet das gelbe Trikot des Gesamtführenden übernahm.

BMC war als fünftes Team auf die Strecke gegangen, die Tageszweiten von Sky um Chris Froome gar schon als Zweite. Beide waren dann schon eine halbe Stunde lang im Ziel, als das deutsche Team Bora um den bis dahin Führenden Peter Sagan überhaupt losfahren durfte. Der wurde Mitte des Rennens von seinen Kollegen abgehängt und verlor Gelb nach nur einem Tag. ok