Frank Baasner zu einem Jahr Macron-Präsidentschaft in Frankreich und deren Auswirkungen auf Europa

Paris. Die Partei der französischen Rechtspopulistin Marine Le Pen sieht sich vor dem finanziellen Aus: Nach Le Pens Angaben hält die Justiz wegen einer Scheinbeschäftigungsaffäre zwei Millionen Euro aus der öffentlichen Parteienfinanzierung zurück. Damit wäre die Partei »bis Ende August tot«, sagte Le Pen am Montag. Das EU-Parlament wirft ihr und anderen Abgeordneten vor, sich sieben Millionen Euro erschlichen zu haben. Le Pen empörte sich im Sender BFM-TV, das Zurückhalten der Gelder komme einem »Staatsstreich der Richter gleich«. Diese hätten die »Todesstrafe« über ihre Partei verhängt, die sich von Front National (FN) in »Rassemblement National« (RN, Nationale Sammlungsbewegung) umbenannt hat. Die RN sollte zu Wochenbeginn 4,5 Millionen Euro aus öffentlichen Geldern erhalten. Wegen laufender Ermittlungen wird nur gut die Hälfte ausgezahlt, um mögliche Strafzahlungen abzusichern, wie es hieß. Frankreichs Banken geben der Partei schon seit längerem keine Kredite mehr. AFP/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Deutschland und China investieren in gute Beziehungen

Mit Boris Johnson und David Davis verlassen zwei Brexit-Hardliner das Kabinett von Theresa May

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!