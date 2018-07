Was soll das sein

Ankara. Recep Tayyip Erdogan ist am Montag zu seiner zweiten Amtszeit als Präsident der Türkei vereidigt worden. Der am 24. Juni wiedergewählte Staatschef legte in der Hauptstadt Ankara den Eid für die nächste fünfjährige Amtszeit ab. Erdogan wird durch das neue Präsidialsystem über mehr Macht verfügen als alle seine Vorgänger der vergangenen Jahrzehnte. Im neuen System ist der Staatschef zugleich Regierungschef und hat die gesamte Exekutivgewalt inne.

Die Bundesregierung wurde bei der Vereidigung durch Ex-Kanzler Gerhard Schröder vertreten. Der ehemalige Regierungschef sollte »in Vertretung der Bundesregierung« an der Veranstaltung in Ankara teilnehmen, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin. Eine Vertretung durch ehemalige Amtsinhaber bei solchen Anlässen sei »durchaus auch üblich«, fügte er hinzu. Agenturen/nd