Addis Abeba. Äthiopien und Eritrea haben am Montag einen 20 Jahre dauernden Krieg offiziell für beendet erklärt. Der eritreische Präsident Isaias Afewerki und der äthiopische Ministerpräsident Abiy Ahmed unterzeichneten am Montag eine entsprechende Vereinbarung, wie der äthiopische Informationsminister Yemane Meskel auf Twitter mitteilte. Die beiden Nachbarländer am Horn von Afrika lieferten sich in den vergangenen 20 Jahren immer wieder Kämpfe um den Grenzverlauf.

Bei einem Bodenkrieg zwischen 1998 und 2000 wurden mehr als 70 000 Menschen getötet. Die Erklärung läute eine Ära des Friedens und der Freundschaft ein, teilte Meskel mit. Demnach versprechen beide Länder darin, unter anderem auf politischem, wirtschaftlichem und kulturellem Gebiet zusammenzuarbeiten. epd/nd