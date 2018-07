Der kompetitive Charakter der US-amerikanischen Kultur ist uns, die wir von außen zusehen und immer nur hinterherjagen, leidlich bekannt. Während in Saudi-Arabien Frauen im 21. Jahrhundert Auto fahren dürfen, tüfteln die Soft-Power-Strategen in God’s Own Country fleißig an der Revanche, um als Weltmarktführer des Modernismus nicht ins Hintertreffen zu geraten. Es muss etwas Existenzielles passieren. Etwas, womit sich weltweit Karma-Punkte sammeln ließen. MeToo? Das hat - bis auf ein paar alte Männer in der Filmbranche weniger - doch die allermeisten nur genervt. Frauen, die anklagen und meckern, kennste, kennste?! Nein, was Großes muss her, ein Kulturbruch, den selbst die Saudis schlecht toppen können. Wie wäre es, den Badeanzugwettbewerb aus der Miss-America-Wahl zu streichen und den Abendkleidcontest gleich mit, das hat die neue Miss-Chefin vorgeschlagen. Was folgte, waren eine Petition und Rücktritte in der Jury. Es bleibt beim 1:0 für Saudi-Arabien. cod