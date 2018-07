Angesichts der anhaltenden Trockenheit hat der Naturschutzbund (NABU) die Berliner aufgerufen, durstige Vögel und Insekten mit Tränken zu unterstützen. »Die Lage ist bedrohlich und die Tiere leiden fürchterlich unter dem Wassermangel«, sagte Kathrin Koch, Naturschutzreferentin und Leiterin des Wildtiertelefons beim NABU Berlin. Wichtig sei es, den Tieren saubere Vogeltränken anzubieten, etwa im Garten, auf dem Balkon oder auf der Baumscheibe vor der Haustür. Das Wasser sollte täglich gewechselt werden. Außerdem empfehlen die Naturschützer, das Gefäß täglich mit kochendem Wasser zu reinigen, um Keimen vorzubeugen. Auch die Straßenbäume leiden unter der Hitze. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) schloss sich am Montag dem Appell des Umweltverbandes BUND an und rief die Berliner zum Bäumegießen auf. »Spendieren Sie bitte dem Baum vor Ihrem Haus einmal in der Woche einige Eimer Wasser. Damit tragen Sie dazu bei, dass unser Berlin eine grüne und für uns alle lebenswerte Großstadt bleibt«, so Müller. dpa/nd